Онколог-хирург: один вид онкологии может переходить в другой

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал 5-tv.ru, что один вид онкологии переходить в другой.

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По его словам, при правильном образе жизни и питании организм может сам выявлять раковые клетки. Кроме того, важно учитывать особенности генетики и проходить обследование, особенно если родственники болели онкологией.

Мяснянкин рассказал, что человек может столкнуться с полинеоплазией – множественными злокачественными опухолями. Они могут возникать все сразу или постепенно, поражая парные и непарные органы. К рецидиву после рака может привести ослабленный иммунитет.

Онколог назвал царицей опухолей меланому. Это опухоль пигментного характера на коже, которая появляется у человека, если он много и неправильно загорает. Меланома может дать метастазы в лимфоузлы.