«Бриллиантовый зелёный»: чем на самом деле опасна зелёнка

Многие из нас с детства привыкли к тому, что ссадины, царапины и сыпь на коже непременно обрабатываются зеленкой. А вот на Западе это медицинское средство не только не используют, но и считают опасным для применения.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Официальное название этого вещества – «блестящий зеленый». На русский язык его перевели неверно – «бриллиантовый зеленый». Считается, что средство было изобретено в Германии в 1879 году. Поначалу им окрашивали биохимические препараты, чтобы наблюдать за поведением микробов. Со временем были обнаружены антисептические свойства красителя. Но особенно популярной стала зеленка в СССР. Во-первых, она могла долго храниться, во-вторых, производство ее было достаточно простым и дешевым.

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И сегодня зеленка имеется практически в каждой домашней аптечке. Еще 10-15 лет назад ею обрабатывали швы у рожениц и пуповину у новорожденных, обеззараживали раны и порезы, а также применяли при некоторых кожных высыпаниях (например, при ветрянке). А вот в других странах это давно не практикуется, хотя в аптеке зеленку купить можно. На то есть свои причины.

Формула зеленки является достаточно сложной. Фактически она представляет собой растворенный в спирте синтетический краситель в виде золотисто-зеленых кристаллов или порошка.Как зеленка способна воздействовать на организм на молекулярном уровне, к сожалению, пока неясно. Ранее такого рода исследований просто не существовало. А сегодня они являются слишком дорогостоящими. Раз есть вероятность того, что препарат вреден для здоровья, популярным он не станет.Так, американские медики полагают, что зеленка содержит канцерогены, а европейские – что это вещество токсично.

Кроме того, в зеленке 60% этилового спирта. При попадании на слизистую он может вызывать сильнейшие химические ожоги. А если вы случайно его проглотите, то при самом наилучшем раскладе вас ждут боли в животе и диарея.

Хотя зеленка действительно является эффективным антисептиком и это научно доказано, она не так эффективна, как йод. К тому же пятна от йода не так заметны на коже и проходят достаточно быстро.