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1 час назад

Ученые предупредили о повышении уровня "плохого" холестерина в новогодние праздники

Газета.Ru

Уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) после новогодних праздников повышается на 20% по сравнению с летними показателями, что чревато ростом риска инфарктов и инсультов. Об этом главный научный сотрудник Лондонской медицинской лаборатории доктор Куинтон Фивелман рассказал изданию Psychreg.

Ученые предупредили о повышении уровня "плохого" холестерина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы и Университета Копенгагена впервые обнаружили этот построждественский всплеск в исследовании 2500 человек в 2018 году. Работа показала, что риск повышения уровня холестерина возрастает в шесть раз после рождественских каникул. Эти выводы отражены в результатах собственных анализов на холестерин, проведенных Лондонской медицинской лабораторией, которая зафиксировала заметно более высокие уровни в конце декабря и январе по сравнению с другими месяцами", - отметил он.

Повышение уровня "плохого" холестерина связано с ростом риска сердечных приступов и инсультов. Учитывая, что в новогодние праздники система здравоохранения загружена сильнее обычного, исходы этих событий могут оказаться еще более печальными, чем в другое время. Рост уровня ЛПНП вызван обильным потреблением продуктов, содержащих сливки и масло. Фивелман рекомендует во время праздников не налегать на жирные продукты и сладости и по возможности контролировать уровень холестерина с помощью анализов.

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