Ученые предупредили о повышении уровня "плохого" холестерина

"Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы и Университета Копенгагена впервые обнаружили этот построждественский всплеск в исследовании 2500 человек в 2018 году. Работа показала, что риск повышения уровня холестерина возрастает в шесть раз после рождественских каникул. Эти выводы отражены в результатах собственных анализов на холестерин, проведенных Лондонской медицинской лабораторией, которая зафиксировала заметно более высокие уровни в конце декабря и январе по сравнению с другими месяцами", - отметил он.