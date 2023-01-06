Врач рассказала, почему в январе многие страдают от аллергии

Принято считать, что аллергия — заболевание сезонное и чаще всего обостряется весной. Тогда всё начинает цвести и пахнуть — вокруг одна пыльца. Однако врачи уверяют: январь — такая же горячая пора. Дело в том, что богатый аллергенами новогодний стол и подарки от Деда Мороза даром для организма не проходят. А ещё некоторые особенно налегают на мандарины и конфеты.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам аллерголога-иммунолога высшей категории петербургской клиники «Абиа» Оксаны Шабалиной, январская аллергия возникает из-за избыточного употребления вредных продуктов.

Специалист объяснила «Доктору Питеру», что аллергию обычно вызывают две группы продуктов — истинные аллергены и гистаминолибераторы. Последние способствуют выработке гистамина, который и вызывает зуд, покраснение и отёки.

К гистаминолибераторам относятся вино, сыр с плесенью, копчёные мясные и рыбные блюда, квашеная капуста, майонез, цитрусовые, шоколад, орехи, помидоры и клубника. Короче, почти всё, что есть на праздничном столе. Плюс алкоголь делает своё дело — он помогает продуктам всасываться, поэтому аллергическая реакция наступает быстрее. Правда, навредить все эти вкусности могут только при избыточном употреблении.

В основном в зоне риска дети — для них новогодние праздники как раз повод наесться конфет и мандаринов.

Специалист посоветовала и детям, и взрослым не нагружать организм деликатесами и сладким. Тогда никакая сыпь не вылезет.

Кстати, некоторым навредить может даже живая ёлка — из-за неё может обостриться аллергический ринит. Ещё проблемы могут возникнуть из-за генеральной уборки. Дело в том, что уборка перед праздниками приводит к подъёму большого количества пыли, которая до этого лежит себе спокойно на шкафах.