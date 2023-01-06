Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала, почему в январе многие страдают от аллергии

Секрет Фирмы

Принято считать, что аллергия — заболевание сезонное и чаще всего обостряется весной. Тогда всё начинает цвести и пахнуть — вокруг одна пыльца. Однако врачи уверяют: январь — такая же горячая пора. Дело в том, что богатый аллергенами новогодний стол и подарки от Деда Мороза даром для организма не проходят. А ещё некоторые особенно налегают на мандарины и конфеты.

Врач рассказала, почему в январе многие страдают от аллергии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам аллерголога-иммунолога высшей категории петербургской клиники «Абиа» Оксаны Шабалиной, январская аллергия возникает из-за избыточного употребления вредных продуктов.

Специалист объяснила «Доктору Питеру», что аллергию обычно вызывают две группы продуктов — истинные аллергены и гистаминолибераторы. Последние способствуют выработке гистамина, который и вызывает зуд, покраснение и отёки.

К гистаминолибераторам относятся вино, сыр с плесенью, копчёные мясные и рыбные блюда, квашеная капуста, майонез, цитрусовые, шоколад, орехи, помидоры и клубника. Короче, почти всё, что есть на праздничном столе. Плюс алкоголь делает своё дело — он помогает продуктам всасываться, поэтому аллергическая реакция наступает быстрее. Правда, навредить все эти вкусности могут только при избыточном употреблении.

В основном в зоне риска дети — для них новогодние праздники как раз повод наесться конфет и мандаринов.

Специалист посоветовала и детям, и взрослым не нагружать организм деликатесами и сладким. Тогда никакая сыпь не вылезет.

Кстати, некоторым навредить может даже живая ёлка — из-за неё может обостриться аллергический ринит. Ещё проблемы могут возникнуть из-за генеральной уборки. Дело в том, что уборка перед праздниками приводит к подъёму большого количества пыли, которая до этого лежит себе спокойно на шкафах.

Ещё одна причина аллергии — новогодние подарки. Например, новая косметика или духи от Деда Мороза могут просто не подойти. И хорошо, что вы это заметили на первых порах, а не успели покрыться пятнами.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители