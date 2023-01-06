Витаминный дефицит жителей России: каких на самом деле веществ им не хватает

По данным НИИ питания, у 70-80% россиян наблюдается дефицит трех и более необходимых для жизни витаминов. В чем причины этого и как восполнить витаминную нехватку?

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По словам заведующей лабораторией витаминов и минеральных веществ НИИ питания, доктора биологических наук Веры Коденцовой, недостаточность витамина А обнаружена у 17% обследованных, витаминов группы В - у 60%, витамина С – у 8%, витамина Е – у 30-40%.

Нехватка витаминов – это общая беда большинства россиян. Источниками витаминов являются в основном фрукты, овощи и другие продукты, не всегда доступные из-за их цены или сезонности.

Особенно страдают от витаминного дефицита жители Севера. Условия там достаточно суровые – холод, резкие колебания температуры и атмосферного давления, неблагоприятные геомагнитные факторы, недостаток солнечного света и кислорода. Все это способствует образованию свободных радикалов, которые разрушают организм. Последние научные исследования свидетельствуют о том, что северянам катастрофически не хватает витаминов группы В и С. Источников их крайне мало. Один из них – рыбий жир, который заставляют принимать детей в детских садах: в нем содержатся витамины А и D, кислоты омега-3 и антиоксиданты.

Практически у всех жителей средней полосы России наблюдается нехватка витамина D. «Он образуется на коже под воздействием солнечных лучей – а именно их у нас и маловато, - рассказывает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная. - Недавно проведенные исследования среди детей показали, что к маю витамина D почти не остается в организме и лишь к концу лета его количество более-менее приближается к норме. И это в южных регионах России. Что уж говорить о Москве, в которой солнечных дней в принципе меньше, чем где-нибудь на юге».

При этом за последние два года из-за кризиса спрос в аптеках на витаминные препараты упал на 26%. Люди не считают витаминные комплексы и БАДы товарами первой необходимости и предпочитают не тратить на них деньги.

Между тем, витаминный дефицит снижает иммунитет и повышает риск развития таких заболеваний, как рак, сахарный диабет, атеросклероз, остеопороз и др. Поэтому витамины нам необходимо употреблять круглый год. Где же их взять?

Компенсируем дефицит!

Признаки дефицита в организме витамина А – это сухость во рту, резь в глазах и ухудшение зрения в темноте. Самое время вспомнить о том, что существует морковь, полезная для здоровья глаз. Именно в ней много витамина А. Ешьте ее каждый день!

Симптомы недостатка витаминов группы В – ухудшение цвета лица, выпадение волос и ломкость ногтей. Указанные витамины содержатся в нежирном мясе, зеленых овощах, орехах и злаковых. Они тоже должны стать частью вашего ежедневного рациона.

Витамин С – самый важный для организма. Недаром в детстве нас всех заставляли принимать аскорбинку! Первый признак нехватки этого витамина – частые простуды. О его дефиците свидетельствуют также чересчур сухая кожа, плохо заживающие ранки, синяки, которые появляются на теле без видимой причины… Если все это имеет место, необходимо увеличить в своем рационе количество яблок, цитрусовых и киви, есть зеленые листовые овощи, болгарский перец и помидоры. Все они богаты витамином С.

На дефицит витамина D указывают такие симптомы, как бессонница, потеря аппетита и частые простуды. Витамин D очень важен для нашей иммунной системы и костной ткани. В пище источниками витамина D являются яичный желток, сыр, творог, рыба и морепродукты.

Витамин Е из-за его антиоксидантных свойств называют «витамином молодости и красоты». Он также имеет еще одно название – токоферол. Этот витамин, помимо свойства омоложения организма, еще и благоприятно влияет на зачатие и вынашивание плода.

Признаками дефицита витамина Е являются мышечная слабость, гипотония, малокровие, токсикоз при беременности, проблемы с речью и координацией движений, пониженная чувствительность. Он содержится в растительных маслах, бобовых, кукурузе, гречке, яйцах, морепродуктах, а также яблоках, грушах, цитрусовых, печени, семенах подсолнечника, во многих видах орехов, в кураге, облепихе и калине.