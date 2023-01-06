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48 минут назад

Терапевт предупредил об опасности внезапного замерзания рук

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Об опасности внезапного замерзания рук в интервью радио Sputnik предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. Он заявил, что такое состояние может свидетельствовать о наличии заболевания.

Терапевт предупредил об опасности внезапного замерзания рук
Фото: МослентаМослента

«Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук — там достаточно четко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, и температура у нее обычная», — пояснил специалист.

Врач добавил, что такое резкое замерзание рук обычно сопровождается болевыми ощущениями, потому что у человека происходит спазм сосудов, за которым, как правило, стоит какая-то болезнь. При этом, в тепле пальцы начинают синеть, отметил он.

Эксперт отметил, что для некоторых людей холодные руки являются нормальным состоянием и не стоит это путать с патологической зябкостью конечностей.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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