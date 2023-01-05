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2 часа назад

Иммунолог рассказала, как пережить рождественские морозы

Секрет Фирмы

Новый год удивил москвичей крайне тёплой погодой с дождями и лужами, а вот Рождество будет очень холодным — столбик термометра опустится до –20…–25 градусов. Такие перепады температуры сложно пережить прежде всего метеозависимым людям, чьё самочувствие связано с погодой. Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как можно помочь в такой ситуации.

Иммунолог рассказала, как пережить рождественские морозы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Это пациенты, имеющие сосудистые заболевания, диабетики и гипертоники. Им нужно быть более внимательными к своим хроническим состояниям и, возможно, скорректировать терапию вместе с лечащим врачом», — посоветовала специалист.

Иммунолог призвала делать ежедневные упражнения для улучшения циркуляции крови и укрепления сосудов. Также стоит избегать переедания и не употреблять алкоголь.

«Гипертоникам, диабетикам и всем, кто находится в группе риска, я рекомендую выходить на свежий воздух. Сейчас не так уж и холодно, нет сильной гололедицы. Достаточно двухчасовой прогулки, чтобы организм обновился и легче перенёс любые погодные изменения», — посоветовала Ярцева.

Кроме этого, она посоветовала использовать увлажнители в помещении и пить побольше воды. Пожилым людям лучше ограничить употребление кофе.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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