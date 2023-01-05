Иммунолог рассказала, как пережить рождественские морозы

Новый год удивил москвичей крайне тёплой погодой с дождями и лужами, а вот Рождество будет очень холодным — столбик термометра опустится до –20…–25 градусов. Такие перепады температуры сложно пережить прежде всего метеозависимым людям, чьё самочувствие связано с погодой. Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как можно помочь в такой ситуации.