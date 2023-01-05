5 причин, почему слезятся глаза на холоде

Дело не только в морозе и ветре.

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Возрастные функциональные изменения;

синдром сухого глаза;

холодовой конъюнктивит;

инфекционные заболевания;

чувствительность и воспаление роговицы. Чем может быть вызвана данная патология?

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https://www.championat.com/lifestyle/article-4936891-slezyatsya-glaza-na-holode-5-prichin-pochemu-tak-proishodit-i-chto-delat.html?utm_source=copypaste

Слезотечение на ветру, а также в холодную погоду является следствием сужения слезоотводящих путей как защитной реакции организма. Если оно становится интенсивным, а слёзы раздражают слизистую глаза и доставляют проблемы, врач может назначить процедуру промывания слезоотводящих путей.

Однако это мероприятие поможет лишь устранить симптомы, потому как причина слезотечения в холодное время года чисто физиологическая.

В пожилом возрасте симптом возникает на фоне дисфункции мейбомиевых желёз, которые продуцируют один из компонентов слёзной плёнки и расположены на краях век.

Также может происходить закупорка этих желёз, что приводит к развитию синдрома сухого глаза. К сожалению, это естественные причины, сопровождающие старение организма, и исправить их невозможно, да и бессмысленно.

Холодовой конъюнктивит — это сезонный вид аллергии, когда холод и мороз провоцируют резкий выброс гистамина, что вызывает симптомы аллергии: насморк, слезотечение, отёки слизистых оболочек. Избавиться от этих симптомов поможет приём антигистаминных средств.

Слезотечение нередко сопровождает процесс инфекционного заболевания, или воспалительного процесса. Тут не дать никакого другого совета, кроме как обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.

Синдром сухого глаза зимой может усугубляться за счёт воздействия сухого кондиционированного или холодного воздуха, неблагоприятной экологии города и тоже вызывать неприятное слезотечение.

Чаще всего для предотвращения слезотечения врачи выписывают увлажняющие капли. Поскольку такое состояние сегодня диагностируется у каждого второго пациента, то использование увлажняющих капель будет полезно всем, вне зависимости от сезона.