Ученые выяснили, какие продукты вызывают облысение у мужчин

Нередко люди сталкиваются с коварной проблемой, когда непонятно почему начинают лезть волосы. Иногда такое открытие заканчивается блестящей проплешиной, хотя, казалось бы, в роду не было лысых, да и возраст ещё не тот. Но причина может быть на поверхности — питание. Команда исследователей из китайского Университета Цинхуа выяснила, что увлечение сладкими напитками может привести к облысению.

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В исследовании принял участие 1951 мужчина в возрасте от 18 до 45 лет. Они заполнили анкеты для оценки питания, физического и психического здоровья. В итоге эксперты нашли связь между высоким потреблением сахаросодержащих напитков и облысением по мужскому типу. Кстати, посттравматическое стрессовое расстройство ещё сильнее провоцировало выпадение волос.

Учёные предположили, что большое количество сахара подстёгивает реакции, в результате которых волосяные фолликулы недополучают глюкозу. Питание волоса снижается, и он погибает.