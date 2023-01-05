Названа пищевая добавка, которая может обратить вспять атеросклероз

Ученые из Университета Осаки показали, что пищевая добавка трикаприн может обратить вспять признаки ишемической болезни сердца у части пациентов. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) сопровождается сужением артерий сердца, часто приводит к сердечному приступу и остается основной причиной смерти во всем мире. Главная причина развития ИБС — это отложение холестерина на стенках сосудов. Но у некоторых пациентов отложения имеют другую природу и состоят в основном из триглицеридов. В этом случае большинство методов лечения ИБС имеют ограниченную эффективность.

Ученые сообщили о значительном обращении вспять признаков атеросклероза в кровеносных сосудах сердца у двух пациентов, принимавших пищевую добавку трикаприн. Он способствует расщеплению липидов клетками сердечной мышцы. Оба страдали от боли в груди и диабета. Прием трикаприна привел к облегчению симптомов.