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5 часов назад

Медики назвали пищевую добавку, которая может обратить вспять атеросклероз у некоторых больных

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Осаки показали, что пищевая добавка трикаприн может обратить вспять признаки ишемической болезни сердца у части пациентов. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

Названа пищевая добавка, которая может обратить вспять атеросклероз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) сопровождается сужением артерий сердца, часто приводит к сердечному приступу и остается основной причиной смерти во всем мире. Главная причина развития ИБС — это отложение холестерина на стенках сосудов. Но у некоторых пациентов отложения имеют другую природу и состоят в основном из триглицеридов. В этом случае большинство методов лечения ИБС имеют ограниченную эффективность.

Ученые сообщили о значительном обращении вспять признаков атеросклероза в кровеносных сосудах сердца у двух пациентов, принимавших пищевую добавку трикаприн. Он способствует расщеплению липидов клетками сердечной мышцы. Оба страдали от боли в груди и диабета. Прием трикаприна привел к облегчению симптомов.

Как отметили авторы, регрессия атеросклероза после снижения уровня липидов хорошо известна. Но ранее не были описаны случаи, когда регрессия произошла бы при атеросклерозе, вызванном отложением триглицеридов на стенках сосудов.

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