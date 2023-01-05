Вирусолог назвал россиянам признак скорой смерти при гриппе

Российский вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков предупредил, что у пациента мало шансов на выживание, если грипп поразил центральную нервную систему.

В беседе с представителями СМИ руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ рассказал, что нервная система поражается в последнюю очередь при заболевании гриппом. Если недуг до нее добрался, то человек с высокой вероятностью умрет. Об этом пишет издание URA.RU.