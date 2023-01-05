Вирусолог назвал россиянам признак скорой смерти при гриппе

Российский вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков предупредил, что у пациента мало шансов на выживание, если грипп поразил центральную нервную систему.
В беседе с представителями СМИ руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ рассказал, что нервная система поражается в последнюю очередь при заболевании гриппом. Если недуг до нее добрался, то человек с высокой вероятностью умрет. Об этом пишет издание URA.RU.
– Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо, и он скорее всего не жилец, – отметил Волчков.
Эксперт объяснил, что перед тем, как вирус поразит центральную нервную систему, ему предстоит пройти долгий путь через верхние дыхательные пути, кровоток и внутренние органы.