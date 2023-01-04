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46 минут назад

Типы вируса гриппа: иммунолог Болибок назвал самые распространенные и опасные из них

Вечерняя Москва

В России продолжается эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости в конце минувшего года были превышены на 20 процентов. О наиболее распространенных и опасных типах вируса «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Типы вируса гриппа: иммунолог назвал самые опасные из них
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.

При этом в настоящее время самым распространенным является вариант гриппа А (H1N1/2009), также известный как свиной грипп. По данным Роспотребнадзора, на него приходится свыше 60 процентов всех случаев заболевания гриппом.

Однако ближе к весне все больше начинает преобладать грипп В.

— Грипп B обычно начинается позже, — говорит Болибок. — Как правило, в хвосте гриппа A начинается грипп B.

Заболевание, вызванное обоими типами гриппа, протекает одинаково тяжело. Но, как отмечает собеседник «ВМ», все же есть важное отличие: свиной грипп подавляет выработку интерферонов — белков, вырабатывающихся в организме в ответ на вторжение вируса. Таким образом, он блокирует возможность организма защищаться.

— В результате вирус захватывает больше тканей и вызывает более сильное воспаление, — заключил Болибок.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщили, что вариант гриппа В уже распространяется в России и со временем вытеснит грипп типа А.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала грипп типа А очень коварным и заразным, а также способным давать весьма серьезные осложнения.

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