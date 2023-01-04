Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Онколог заявил, что от опухоли можно избавиться без операции

РИА "ФедералПресс"

Пациенты могут избавиться от опухоли без хирургического вмешательства. Об этом рассказал онколог-хирург Дмитрий Зинатулин.

Онколог заявил, что от опухоли можно избавиться без операции
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Речь идет о методе локальной деструкции. Процедура длится около одного часа, за это время радиочастотные волны с частотой до 750 Гц воздействуют на ткань и вызывают повышение температуры. Это помогает избежать удаления здоровых тканей», – пояснил специалист.

Дмитрий Зинатулин уточнил, что данный метод подойдет только в том случае, если опухоль составляет не более трех сантиметров в диаметре. Кроме того, без хирургического вмешательства опухоль можно удалить с помощью микроволновой амбиляции. В этом случае можно удалить опухоль до 8 см, пишет «Газета.ру».

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители