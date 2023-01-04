Онколог заявил, что от опухоли можно избавиться без операции

«Речь идет о методе локальной деструкции. Процедура длится около одного часа, за это время радиочастотные волны с частотой до 750 Гц воздействуют на ткань и вызывают повышение температуры. Это помогает избежать удаления здоровых тканей», – пояснил специалист.

Дмитрий Зинатулин уточнил, что данный метод подойдет только в том случае, если опухоль составляет не более трех сантиметров в диаметре. Кроме того, без хирургического вмешательства опухоль можно удалить с помощью микроволновой амбиляции. В этом случае можно удалить опухоль до 8 см, пишет «Газета.ру».