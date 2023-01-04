Как мороз влияет на здоровье человека

Морозная погода может влиять на здоровье человека по-разному. У кого-то холод провоцирует аллергическую реакцию, а у некоторых происходит укрепление иммунитета. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина о пользе и вреде мороза.

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Мороз провоцирует простудные заболевания

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По словам специалиста, в морозную погоду необходимо правильно выбирать одежду, чтобы не переохладиться. Также нельзя забывать о головном уборе.

— В мороз очень важно одеваться по погоде. Иначе человек может замерзнуть и заболеть. Кроме того, люди, которые ходят без головного убора, могут получить заболевания верхних дыхательных путей: носа, горла и ушей. А также заработать переохлаждение или менингит, — предупредил Кондрахин.

Мороз вызывает аллергию

Специалист рассказал, что мороз может вызвать холодовую аллергию. Тем не менее при соблюдении всех рекомендаций врача человек может справиться с этим недугом:

— Это парадоксальная реакция на холод. У человека возникает аутоиммунная реакция, выбрасываются иммуноглобулины, которые атакуют организм. Холодовая аллергия лечится различными лекарственными препаратами. Врачи дают четкие рекомендации пациентам, как себя вести при данном заболевании. Если следовать предписаниям, то можно преодолеть неприятные симптомы.

Мороз провоцирует обострение хронических заболеваний

Терапевт подчеркнул, что морозная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний легких или сердца.

— Мороз может вызвать обострение хронических заболеваний, например, дыхательного аппарата. Длительное нахождение на холодном воздухе провоцирует бронхит, астму или пневмонию. Организм может не справиться с низкими температурными. Также холод обостряет сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого атмосферного давления. Большое количество одежды, холодный воздух и сложное преодоление снега дают нагрузку на сердце. Все эти факторы обостряют стенокардию, гипертоническую болезнь, — рассказал собеседник «ВМ».

Мороз закаляет организм

Эксперт уверен, что мороз закаляет организм и укрепляет иммунитет. В холодную температуру человек тренирует свои сосуды и выносливость:

— Холод активизирует работу сердечно-сосудистой системы. Зимой мы много двигаемся, что стимулирует выброс адреналина. Происходит естественный закал организма, чтобы преодолевать природные воздействия зимы. Это своеобразная тренировка сосудов. Человек переходит из теплого помещения в холодное и закаляет своей организм.

Мороз улучшает мозговую активность

Кондрахин объяснил, что морозный воздух способствует улучшению мозговой деятельности и дарит заряд бодрости.