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6 минут назад

Врач объяснила, как снять боль в голове

Вести Подмосковья

Кандидат медицинских наук и невролог Ольга Котова пояснила, как можно избавиться от такой нехорошей вещи, как пульсирующие боли в голове. В интервью радио Sputnik она объяснила, что для этого нужно сделать.

Врач объяснила, как снять боль в голове
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Эксперт указала, что две самые частые виды головной боли трактуются как мигрень и боль напряжения. Они могут быть связаны с сильным стрессом или даже с неправильной позой тела. Мигрень можно вылечить спокойно и с помощью нормального сна. Это очень неприятная вещь, которая может сопровождаться с фотофобией и тошнотой. А вообще, по словам Котовой, приступы такой ситуации знакомы практически всему населению России.

«Это очень выраженная пульсирующая головная боль, иногда с фотофобией, с тошнотой. При ней невозможно ни работать, ни учиться. Но если человеку с мигренью удается заснуть, то чаще всего он просыпается уже без головной боли. Сон снимает приступ мигрени. Поэтому хороший сон по ночам является профилактикой приступов мигрени», – говорит специалист.

А вот от головной боли напряжения сон не помогает. Мало того, эта боль «как будто в шапке» способна возникать именно из-за того, что человек выбрал неудобную позу во время сна. Обычно эти симптомы возникают сразу после сна. Котова советуют в таких случаях соблюдать принципы гигиены сна, а не рассчитывать на лекарства.

Даже если головная боль преследует вас постоянно, то врач рекомендуют принимать обезболивающие препараты в количестве не более 15 таблеток в месяц. Потом они просто или перестанут помогать, либо сами будут провоцировать болезненные ощущения.

Болезни и лекарства,Ольга Котова,
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