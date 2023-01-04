Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Токсиколог назвал запретные сочетания лекарств и спиртного

Секрет Фирмы

Алкоголь — зло. А уж в сочетании с некоторыми препаратами — смертельно опасное в любых дозах. При совместном употреблении они не просто будут усиливать действие друг друга, но и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы.

Токсиколог назвал запретные сочетания лекарств и спиртного
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Главный токсиколог Петербурга Алексей Лодягин в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил, при употреблении каких медикаментов ни в коем случае нельзя ни грамма спиртного.

Худо-бедно, но все уже усвоили, что, сидя на антибиотиках, нельзя употреблять спиртное. Но не все в курсе, что это не единственные препараты, которые «не дружат» с алкоголем.

Хорошо, если перед тем как выписать вам те или иные таблетки, врач разъяснит все ограничения, а как быть, если вы занимаетесь самолечением?

«С антибактериальными препаратами алкоголь строго противопоказан, потому что может вызвать тяжелое отравление. Они блокируют ферменты, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. Алкоголь также нельзя пить при приеме антидепрессантов, седативных и антигистаминных препаратов. На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы», — объяснил медик.

Кроме того, нельзя сочетать алкоголь и антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), лекарства от проблем с ЖКТ, а также препараты для сердца и сосудов. Всё это грозит язвами, кровотечениями и проблемами с сердечным ритмом.

Витамины и алкоголь, конечно, пить вместе можно, но тогда от первых не будет никакого толку. А аллергикам, которые сидят на антигистаминных, стоит вообще воздержаться от употребления.

Мало какие посиделки у россиян обходятся без спиртного. Но к употреблению алкоголя нужно относиться осторожно и помнить, что безопасных доз не существует.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители