Токсиколог назвал запретные сочетания лекарств и спиртного

Алкоголь — зло. А уж в сочетании с некоторыми препаратами — смертельно опасное в любых дозах. При совместном употреблении они не просто будут усиливать действие друг друга, но и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы.

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Главный токсиколог Петербурга Алексей Лодягин в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил, при употреблении каких медикаментов ни в коем случае нельзя ни грамма спиртного.

Худо-бедно, но все уже усвоили, что, сидя на антибиотиках, нельзя употреблять спиртное. Но не все в курсе, что это не единственные препараты, которые «не дружат» с алкоголем.

Хорошо, если перед тем как выписать вам те или иные таблетки, врач разъяснит все ограничения, а как быть, если вы занимаетесь самолечением?

«С антибактериальными препаратами алкоголь строго противопоказан, потому что может вызвать тяжелое отравление. Они блокируют ферменты, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. Алкоголь также нельзя пить при приеме антидепрессантов, седативных и антигистаминных препаратов. На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы», — объяснил медик.

Кроме того, нельзя сочетать алкоголь и антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), лекарства от проблем с ЖКТ, а также препараты для сердца и сосудов. Всё это грозит язвами, кровотечениями и проблемами с сердечным ритмом.

Витамины и алкоголь, конечно, пить вместе можно, но тогда от первых не будет никакого толку. А аллергикам, которые сидят на антигистаминных, стоит вообще воздержаться от употребления.