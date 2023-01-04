Как распознать инсульт по внешним признакам

Инсульт не возникает на пустом месте. Почти всегда его провоцируют проблемы со здоровьем, стрессы и горячительное без меры. В Минздраве региона рассказали, как распознать болезнь и вовремя прийти на помощь, когда на это остаются считаные минуты.
Инсульт всегда сопровождается нарушением мимики: уголки рта неравномерно опущены, появляется "кривая" улыбка. Больной чувствует слабость в руках и ногах. Вместе с этим наблюдаются проблемы с речью.
Как отметила заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко врач-невролог Алия Муртазина, для возникновения инсульта практически всегда есть провокационная составляющая.
- Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем. Употребление его даже в малом количестве может запустить трагический процесс, - сказала она.
По словам врача, в последнее время инсульт "помолодел", то есть его возникновение у молодых людей – это, к сожалению, совсем не редкость.
- В нашей практике был трагический случай возникновения инсульта даже в несовершеннолетнем возрасте, на фоне приема токсических средств, - добавила она. - При первых же признаках необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт. Чтобы избежать этого состояния, нужно вести здоровый образ жизни, следить за давлением, питанием, избавиться от вредных привычек. Не надо забывать о том, что физические и психологические перегрузки в сочетании со стрессами, работой без отдыха повышают риск сосудистых заболеваний.
Статистика неумолима: в России каждый год регистрируют около 15 миллионов случаев инсультов. По статистике в нашей стране первичная заболеваемость инсультом составляет 420 случаев на 100 тыс. населения.