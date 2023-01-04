Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Как распознать инсульт по внешним признакам

СОВА

Инсульт не возникает на пустом месте. Почти всегда его провоцируют проблемы со здоровьем, стрессы и горячительное без меры. В Минздраве региона рассказали, как распознать болезнь и вовремя прийти на помощь, когда на это остаются считаные минуты.

Как распознать инсульт по внешним признакам
Фото: СОВАСОВА

Инсульт всегда сопровождается нарушением мимики: уголки рта неравномерно опущены, появляется "кривая" улыбка. Больной чувствует слабость в руках и ногах. Вместе с этим наблюдаются проблемы с речью.

Как отметила заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко врач-невролог Алия Муртазина, для возникновения инсульта практически всегда есть провокационная составляющая.

- Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем. Употребление его даже в малом количестве может запустить трагический процесс, - сказала она.

По словам врача, в последнее время инсульт "помолодел", то есть его возникновение у молодых людей – это, к сожалению, совсем не редкость.

- В нашей практике был трагический случай возникновения инсульта даже в несовершеннолетнем возрасте, на фоне приема токсических средств, - добавила она. - При первых же признаках необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт. Чтобы избежать этого состояния, нужно вести здоровый образ жизни, следить за давлением, питанием, избавиться от вредных привычек. Не надо забывать о том, что физические и психологические перегрузки в сочетании со стрессами, работой без отдыха повышают риск сосудистых заболеваний.

Статистика неумолима: в России каждый год регистрируют около 15 миллионов случаев инсультов. По статистике в нашей стране первичная заболеваемость инсультом составляет 420 случаев на 100 тыс. населения.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители