Как распознать инсульт по внешним признакам

- В нашей практике был трагический случай возникновения инсульта даже в несовершеннолетнем возрасте, на фоне приема токсических средств, - добавила она. - При первых же признаках необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт. Чтобы избежать этого состояния, нужно вести здоровый образ жизни, следить за давлением, питанием, избавиться от вредных привычек. Не надо забывать о том, что физические и психологические перегрузки в сочетании со стрессами, работой без отдыха повышают риск сосудистых заболеваний.