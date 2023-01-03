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3 часа назад

Эксперты назвали четыре распространенных симптома артрита коленей

Волгоградская правда

Важно прислушиваться к своему организму и обращать внимание на необычные ощущения.

Эксперты назвали 4 распространенных симптома артрита коленей
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Daily Express сообщает, что одним из наиболее распространенных симптомов артрита коленей является боль. Причем она может возникать как в одном месте, так и в нескольких.

Также на недуг указывает покраснение кожи и жар при прикосновениях.

Особое внимание на свое здоровье надо обратить, если начались проблемы с тем, чтобы встать с кресла. Когда возникают неприятные ощущения, и сделать это быстро не получается – очень высока вероятность того, что развился артрит.

Болезни и лекарства,
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