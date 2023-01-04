Как заранее понять, что скоро сляжешь с ОРВИ

Исследователи из Мичиганского университета научились заранее определять, насколько тяжело человек перенесёт простудное заболевание.
Дело здесь не просто в иммунитете — все и так знают, что ослабленная иммунная система до добра не доводит. Но понять, что скоро сляжешь с ОРВИ можно просто по собственным реакциям.
Оказывается, если человек начал слегка умственно притормаживать, то скоро его ждёт неприятная встреча с болезнью.
Учёные провели эксперимент на 18 добровольцах. В течение трёх дней по три раза в день участников исследования тестировали — проверяли работу их мозга. Компьютер фиксировал время реакции, способность концентрироваться, быстро переключать внимание между числами и символами и другие показатели. После этого каждого участника пытались заразить риновирусом, то есть вирусом простуды.
Сначала исследователи не увидели никакой связи между работой мозга и восприимчивостью к болезни. Но со временем взаимосвязь обнаружилась.
«Когда мы рассмотрели изменения во времени, мы обнаружили, что изменения когнитивных функций были тесно связаны с иммунитетом и восприимчивостью (к болезни)», — рассказала одна из авторов исследования, аспирантка Яя Чжай.
Авторы работы считают, что в будущем их открытие может помочь людям заранее определять у себя возможное заражение и тяжёлую болезнь. По их словам, можно будет внедрить специальную функцию в смартфон, и гаджет сможет предупреждать пользователя, если, к примеру, у него изменилась скорость и точность набора текста. Полезная штуковина получится, в общем.