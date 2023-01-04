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34 минуты назад

Как заранее понять, что скоро сляжешь с ОРВИ

Секрет Фирмыиещё 2

Исследователи из Мичиганского университета научились заранее определять, насколько тяжело человек перенесёт простудное заболевание.

Как заранее понять, что скоро сляжешь с ОРВИ
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Дело здесь не просто в иммунитете — все и так знают, что ослабленная иммунная система до добра не доводит. Но понять, что скоро сляжешь с ОРВИ можно просто по собственным реакциям.

Оказывается, если человек начал слегка умственно притормаживать, то скоро его ждёт неприятная встреча с болезнью.

Учёные провели эксперимент на 18 добровольцах. В течение трёх дней по три раза в день участников исследования тестировали — проверяли работу их мозга. Компьютер фиксировал время реакции, способность концентрироваться, быстро переключать внимание между числами и символами и другие показатели. После этого каждого участника пытались заразить риновирусом, то есть вирусом простуды.

Сначала исследователи не увидели никакой связи между работой мозга и восприимчивостью к болезни. Но со временем взаимосвязь обнаружилась.

«Когда мы рассмотрели изменения во времени, мы обнаружили, что изменения когнитивных функций были тесно связаны с иммунитетом и восприимчивостью (к болезни)», — рассказала одна из авторов исследования, аспирантка Яя Чжай.

Авторы работы считают, что в будущем их открытие может помочь людям заранее определять у себя возможное заражение и тяжёлую болезнь. По их словам, можно будет внедрить специальную функцию в смартфон, и гаджет сможет предупреждать пользователя, если, к примеру, у него изменилась скорость и точность набора текста. Полезная штуковина получится, в общем.

Болезни и лекарства,
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