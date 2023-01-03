Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать обморожения

РИА "ФедералПресс"

Зимой даже обычная прогулка на свежем воздухе может обернуться обморожением. Чаще всего поражение затрагивает нос, уши, щеки, пальцы на руках и ногах. В Роспотребнадзоре составили памятку с основными правилами профилактики холодовой травмы.

В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать обморожения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вероятность обморожения повышается, если человек пребывает на морозе в легкой, тесной или влажной одежде. Поэтому первое правило – старайтесь одеваться по погоде», – отмечается на сайте ведомства.

В холода лучше следовать принципу многослойности в одежде. В качестве нижнего слоя нужно выбирать вещи из полиэстера – они хорошо отводят влагу. Далее стоит надеть что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. А сверху должна быть куртка или другой вид верхней одежды из непромокаемой ткани.

Также всегда должен быть комплект из шапки, закрывающей уши, шарфа, перчаток или варежек и непромокаемой обуви, пропитанной водоотталкивающим средством.

Если холодовой травмы избежать все же не удалось, то отогреть пораженные участки тела получится следующими способами: в подогретой воде или теплом собственного тела (например, подмышками).

Ни в коем случае нельзя растирать травмированные части снегом, массировать их, а также отогревать у батарей, обогревателей, костров.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители