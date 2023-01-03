В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать обморожения

Зимой даже обычная прогулка на свежем воздухе может обернуться обморожением. Чаще всего поражение затрагивает нос, уши, щеки, пальцы на руках и ногах. В Роспотребнадзоре составили памятку с основными правилами профилактики холодовой травмы.

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«Вероятность обморожения повышается, если человек пребывает на морозе в легкой, тесной или влажной одежде. Поэтому первое правило – старайтесь одеваться по погоде», – отмечается на сайте ведомства.

В холода лучше следовать принципу многослойности в одежде. В качестве нижнего слоя нужно выбирать вещи из полиэстера – они хорошо отводят влагу. Далее стоит надеть что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. А сверху должна быть куртка или другой вид верхней одежды из непромокаемой ткани.

Также всегда должен быть комплект из шапки, закрывающей уши, шарфа, перчаток или варежек и непромокаемой обуви, пропитанной водоотталкивающим средством.

Если холодовой травмы избежать все же не удалось, то отогреть пораженные участки тела получится следующими способами: в подогретой воде или теплом собственного тела (например, подмышками).