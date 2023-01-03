Как заботиться о здоровье, если у вас аллергия или астма

В новом 2023 году точно стоит взять под контроль астму или аллергию, если вы с ними столкнулись. Американский колледж аллергии, астмы и иммунологии дал несколько советов по этому поводу.

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Доктор Кэтлин Мэй, президент Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, прежде всего посоветовала людям с астмой или аллергией питаться в новом году правильно. Это позволит избежать пищевых аллергенов. Кроме того, носите с собой два инъектора адреналина, чтобы в случае чего ими воспользоваться.

При необходимости запишитесь на приём к аллергологу. Он поможет вам разработать план действий при приступах астмы либо при аллергии.

Следите, чтобы у ваших лекарств не истёк срок годности. Также обращайте внимание на то, действительно ли препараты помогают вам избавиться от симптомов.

Помимо этого, откажитесь от курения, держитесь подальше от костров и каминов (это защитит ваши лёгкие), занимайтесь спортом, разминайтесь до и после тренировки. А если на улице холодно или есть ветер, то наденьте свободный шарф либо маску на нос и рот.