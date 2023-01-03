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3 часа назад

У вас всего 6 дней. Врач рассказал, к чему может привести лёгкая травма после падения

Секрет Фирмы

Если вы часто гуляете или ходите по улицам, то хотя бы раз за зиму можете упасть. А уж если катаетесь на коньках или лыжах, то сама судьба велит навернуться. Упав на лёд, нетрудно получить перелом. И беда в том, что многие после этого не обращаются к травматологу, надеясь на чудесное самоисцеление. Врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что незалеченная трещинка может привести к разрушению всей кости.

Врач рассказал, к чему может привести легкая травма при падении
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Падения зимой особенно опасны для пожилых. По словам врача, их кости медленно восстанавливаются. Кроме того, люди могут сломать руку и не сразу пойти к врачу. А время работает против пострадавшего.

«Если в течение 4–6 дней не обратиться к травматологу и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнёт растворяться», — пояснил Хорошев.

На самом деле резорбция — нормальный процесс, необходимый для восстановления кости. Вот только если кость будет в неправильном положении, как это бывает при переломе, то она будет разрушаться. Задача врача как раз состоит в том, чтобы вернуть кости нужное положение, зафиксировать её.

Лучше всего, если пострадавший обратится в первый же день после перелома, отметил Хорошев. Потому что даже на третий или четвёртый день кость может рассосаться. Тогда придётся делать сложнейшую операцию, а пожилым людям её зачастую проводить нельзя, добавил невролог.

Болезни и лекарства,
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