Популярный витамин уличили в провоцировании рака и «метастаз в мозге»

Врачи рекомендуют регулярно принимать витамин B3 или, как его ещё называют, ниацин. Он укрепляет нервную систему и помогает в работе гормональной системы. Однако учёные выяснили, что большие дозы витамина могут привести к агрессивному раку и «метастазам в мозг». К примеру, добавка может спровоцировать развитие рака молочной железы.

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Это показало исследование Университета Миссури. По их данным, ниацин может быть связан с увеличением экспрессии генов, участвующих в росте раковых клеток. Более того, витамин провоцирует развитие агрессивного рака, который с большей вероятностью вернётся после лечения.

«Исследование связывает одну добавку B3 с развитием и распространением смертельного рака молочной железы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в крайних случаях витамин может способствовать прогрессированию рака головного мозга», — объяснил врач-онколог Андрей Воробьёв.