Почему по утрам болит голова, даже если не пил

Головная боль — и реальная, и метафорическая — знакома всем россиянам без исключения. Это такой неприятный бонус к взрослой жизни. Врачи объяснили, что у такой боли обычно бывают причины, причём иногда безобидные, а иногда и смертельно опасные. Что делать, если заболела голова, — выпить таблеточку или бежать в больницу, рассказали неврологи Валерий Куваев и Наталья Ратникова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Все виды боли в голове можно поделить на два вида — первичные и вторичные. К первичным относят те случаи, когда болит непосредственно голова. Например, не выспались, продуло, ударились. А вторичные виды появляются, когда страдает организм, а нервная система переводит мозгу эти страдания в боль. Такие эпизоды — самые опасные.

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Как объяснила Наталья Ратникова, самая частая и простая причина головной боли утром — алкоголь. Даже хороший и в маленьких количествах. Зачастую организм не может нормально вывести отраву, и поэтому болеть голова начинает почти сразу и даже от маленького бокальчика. То же касается никотина и вещей более тяжёлых и запрещённых в России, от них тоже часто болит голова.

Ещё часто можно винить недосып или пересып, когда спишь менее шести или более девяти часов. От хорошего ночного отдыха зависит работа мозга и эндокринной системы, которая вырабатывает гормоны. И если с ними напортачить, то можно получить по голове, причём в прямом смысле.

Но плохой сон ночью может быть не только по вине интересного сериала, переработок или недописанного конспекта. Если шея начинает поскрипывать, а в груди появляется боль, то нужно обратить внимание на высоту и жёсткость подушки и матраса. С ними может быть что-то не так. А может быть, всё и так, просто поза для сна вышла неудобной.

Бывает, голова болит и от стресса и напряжения, причём даже физического. В таком случае начинает давить на затылок, и на точный очаг указать сложно. Это может случиться, если работа или учёба выпивает все соки или если тренировки в тренажёрке составлены неверно и слишком выматывают организм.

Головную боль вызывают храп и обструктивное апноэ во сне. Они, кстати, могут появиться из-за алкоголя, снотворного, ожирения, беременности или хронических проблем с носоглоткой. Туда же можно отнести и скрежет зубами или бруксизм. Тогда болит не столько голова, сколько челюсти и мышцы лица.

Все эти причины неприятны, но с ними смогут справиться самостоятельно даже самые ленивые или социофобные россияне, которые ни за что не хотят идти к врачу. Но в некоторых случаях больничка необходима, как бы там ни думалось иначе.

Невролог Валерий Куваев рассказал о таких причинах. Первая из них — гипертонический криз. В этом случае ещё давление подскакивает до 180/120. Вторая — ишемический инсульт, или кровоизлияние в мозг. Правда, он обычно сопровождается другими симптомами, например температурой, слабостью (общей или в руке или ноге), головокружением, сонливостью и проблемами с речью.

Третья причина — опухоль, инфекция или травма головы. Тогда сильная и резкая головная боль обычно приходит не одна, а с температурой, тошнотой и неоднократной рвотой. Во всех трёх случаях нужна помощь врачей — вот прямо сейчас.

Но и в целом, если голова болит редко и по праздникам, то, скорее всего, это случайность. А вот если она начинает болеть на постоянной основе, то лучше обратиться к врачу и сделать МРТ. Даже если причина простая и неопасная, стоит это подтвердить у специалиста, чтобы потом не думалось.