Врач предупредил об опасности выхода из запоя с помощью медикаментов

В своем интервью агентству URA.RU эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что выводить свой организм из состояния запоя медикаментозным способом крайне опасно. Он отметил, что перед этим необходимо провести консультацию с наркологом, который должен сначала дать оценку состоянию здоровья человека.
«Должен быть произведен правильный расчет дозировок, и человек должен находиться под медицинским наблюдением», — пояснил врач.
Самостоятельное принятие решения может нанести организму серьезный вред, подчеркнул Соловьев. При этом специалист выясняет общее состояние пациента, учитывая риски, связанные с сердечно-сосудистой системой, а также с артериальным давлением.