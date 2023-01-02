Врач предупредил об опасности выхода из запоя с помощью медикаментов

В своем интервью агентству URA.RU эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что выводить свой организм из состояния запоя медикаментозным способом крайне опасно. Он отметил, что перед этим необходимо провести консультацию с наркологом, который должен сначала дать оценку состоянию здоровья человека.