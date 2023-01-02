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2 часа назад

Эти грибы снизят риск смерти

Ferra.ru

Прожить долго можно, если предотвратить развитие болезней. Также некоторые исследования показывают, что на продолжительность жизни влияют определённые виды грибов. Считается, что они могут защитить от потери памяти, уменьшения объёма мозга, гибели нейронных клеток, ослабления кровотока.

Эти грибы снизят риск смерти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе исследования 2021 года, опубликованного в Nutrition Journal, были выявлены преимущества медицинских грибов. Оказалось, что участники, которые их употребляли, имели риск смертности на 16 % ниже.

Кроме того, выяснилось, что при замене одной ежедневной порции переработанного мяса грибами вероятность смертности от всех причин снижается на 35 %.

Со снижением риска развития возрастных заболеваний и с увеличением продолжительности жизни связаны три разновидности грибов. Это кордицепс, чага и львиная грива.

В научных работах говорится, что чага может активировать иммунную систему, подавлять рост вирусов, бороться с вредными бактериями. Также в таком грибе много антиоксидантов и он помогает подавить воспаление.

Гриб Львиная грива стимулирует рост нервных клеток, улучшает память, концентрацию, делает ум более ясным. Некоторые исследования показывают, что такой гриб может предотвращать болезнь Альцгеймера.

Гриб кордицепс содержит антиоксиданты. За счёт них он улучшает кровоток, выносливость, увеличивает количество энергии.

Кроме того, все эти грибы вы можете принимать в виде таблеток либо добавлять в блюда и напитки в качестве порошка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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