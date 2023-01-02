Какие осложнения могут возникнуть из-за гриппа

Всё больше людей в Шотландии госпитализируют из-за гриппа. Оказалось, что за месяц заболеваемость выросла в семь раз. А страшнее всего то, что грипп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

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Среди симптомов гриппа специалисты выделяют следующие: боль в теле, внезапное повышение температуры, ощущение усталости или истощения, боль в горле, головная боль, сухой кашель, проблемы со сном, потеря аппетита, боль в животе либо диарея. Человек в целом может чувствовать себя больным.

С осложнениями из-за гриппа в основном сталкиваются люди в возрасте 65+, беременные женщины, люди с хроническими болезнями или с ослабленным иммунитетом.

Как отмечает NHS England, эти осложнения могут включать инфекции грудной клетки, среднего уха, ухудшение симптомов уже существующих болезней, осложнения беременности.

Основными признаками опасной для жизни инфекции грудной клетки считаются грудной кашель (может выделяться при этом зелёная или жёлтая слизь), одышка или свистящее дыхание, боль либо дискомфорт в области груди, высокая температура, головная боль, мышечная боль, усталость. Почти все эти симптомы могут сохраняться до 10 дней, а кашель - до трёх недель.

Если вирус попадёт из горла в евстахиеву трубу, то у вас могут заболеть уши. Среди симптомов инфекции среднего уха - высокая температура, снижение слуха, раздражительность, снижение аппетита, трудности с кормлением, нарушения сна, отток жидкости из уха, проблемы с балансом. Большинство подобных инфекций проходят сами по себе спустя три дня.

В случае, если вы заразитесь гриппом во время беременности, вы можете родить раньше срока, у ребёнка может быть недостаточный вес при рождении. Кроме того, это может привести к мертворождению. Также беременные могут получить бронхит, переходящий в пневмонию. инфекции уха и крови, которые приведут к септическому шоку, к менингиту либо энцефалиту.