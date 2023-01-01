Названы способы избежать панкреатита в новогодние каникулы

В новогодние каникулы не стоит садиться за стол голодными, переедать и злоупотреблять спиртным, поскольку эти факторы могут спровоцировать панкреатит. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

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Прежде всего эксперт посоветовала не садиться за новогодний стол голодным, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт. Также во время застолья не нужно пытаться съесть все блюда и салаты за один присест.

"Если вы сами хозяйка, значит, не нужно столько готовить. Надо рассчитать, кто придет и какие салаты будет есть, и не делать их слишком много", – советует Дианова.

Можно приготовить один единственный базовый салат, предварительно решив с семьей, что это будет – селедка под шубой, мимоза или оливье. Что-то одно. Тогда риск возникновения панкреатита и холецистита будет крайне низкий. Остальные салаты уже сделать полегче, попроще.

Также гастроэнтеролог советует не злоупотреблять алкоголем в новогодние каникулы.

"Правило такое: чем реже вы пьете, тем меньше будет проблем. Если вы маленькая хрупкая женщина, то поднимать бокал нужно только каждые 2–3 часа. Масса тела играет колоссальную роль, как и пол человека. То есть большие крупные мужчины могут чаще пить, а женщины – нет. Это надо учитывать", – комментирует эксперт.

Кроме того, не рекомендуется сочетать алкоголь с жирной высококалорийной пищей. Также не стоит ставить на новогодний стол сладкие жирные продукты, такие как торты.