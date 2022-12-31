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1 час назад

Назван способ заразиться "поедающей мозг" амебой

Ferra.ru

Инфекционист, полковник медицинского корпуса таиландской армии в отставке Чаренчай Сопха в беседе с РИА Новости рассказал о единственном способе заразиться “поедающей мозг” амебой Naegleria fowleri.

Назван способ заразиться "поедающей мозг" амебой
Фото: FerraFerra

По его словам, редкость этого заболевания связана с тем, что оно возникает только одним способом: при попадании зараженной воды в нос, а именно если вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв.

Передача инфекции от человека к человеку полностью исключена, объяснил эксперт. После проникновения в нос Naegleria fowleri цепляется за обонятельный нерв и пожирает нервную ткань, продвигаясь затем вверх и проникая в мозг.

Сопха добавил, что большинство случаев заражения менингоэнцефалитом от амебы было зарегистрировано в США, а в период с 1995 по 2004 год от этого заболевания в стране умерло 23 человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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