Перечислены симптомы варикоза яичек

Варикозное расширение вен может коснуться не только ног, но и яичек. Такое наблюдается у 30% мужчин.

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Расширение вен мошонки называется варикоцеле. Обычно оно развивается со временем, начиная с периода полового созревания, но может возникнуть в любом возрасте. Чаще всего болезнь проявляется на левой стороне мошонки.

Многие мужчины могут даже не знать о наличии такой проблемы, так как часто она не вызывает дискомфорта. Варикоцеле можно определить по нескольким симптомам:

• Расширение вен мошонки, из-за чего она может выглядеть как «мешок с червями».

• Тупая или ноющая боль в яичках. Она проявляется сильнее, когда мужчина стоит, и меньше в лежачем положении.

• Яички разного размера также могут сигнализировать о наличии варикоза — из-за расширения вен одно из них может выглядеть больше.

• Варикоцеле может повлиять на выработку спермы, поэтому проблемы с зачатием могут указывать на наличие этой проблемы.