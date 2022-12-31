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1 час назад

Перечислены симптомы варикоза яичек

Ferra.ru

Варикозное расширение вен может коснуться не только ног, но и яичек. Такое наблюдается у 30% мужчин.

Перечислены симптомы варикоза яичек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Расширение вен мошонки называется варикоцеле. Обычно оно развивается со временем, начиная с периода полового созревания, но может возникнуть в любом возрасте. Чаще всего болезнь проявляется на левой стороне мошонки.

Многие мужчины могут даже не знать о наличии такой проблемы, так как часто она не вызывает дискомфорта. Варикоцеле можно определить по нескольким симптомам:

• Расширение вен мошонки, из-за чего она может выглядеть как «мешок с червями».

• Тупая или ноющая боль в яичках. Она проявляется сильнее, когда мужчина стоит, и меньше в лежачем положении.

• Яички разного размера также могут сигнализировать о наличии варикоза — из-за расширения вен одно из них может выглядеть больше.

• Варикоцеле может повлиять на выработку спермы, поэтому проблемы с зачатием могут указывать на наличие этой проблемы.

При этом варикоцеле не всегда вызывает бесплодие: от 10% до 20% мужчин с этим диагнозом испытывают трудности с отцовством. Около 40% людей с бесплодием имеют варикоцеле. Это происходит из-за того, что расширение вен влияет на температуру яичка, а это приводит к уменьшению количества сперматозоидов.

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