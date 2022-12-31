Ученые назвали заболевание, которое повышает риски инсульта

В некоторых случаях после того, как человек переболел ветрянкой, вирус остается в организме человека. В случае его пробуждения у человека появляется опоясывающий лишай. По словам ученых, риск инсульта повышается в течение года после заражения. В своей работе команда взяла анализ крови у десяти здоровых добровольцев и тринадцати с опоясывающим лишаем.