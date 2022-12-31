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1 час назад

Ученые назвали заболевание, которое повышает риски инсульта

Газета.Ruиещё 1

Медики из Университета Колорадо предположили, что реактивированный вирус ветряной оспы, вызывающий опоясывающий лишай, может увеличить риск инсульта у человека. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Infectious Diseases.

Ученые назвали заболевание, которое повышает риски инсульта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В некоторых случаях после того, как человек переболел ветрянкой, вирус остается в организме человека. В случае его пробуждения у человека появляется опоясывающий лишай. По словам ученых, риск инсульта повышается в течение года после заражения. В своей работе команда взяла анализ крови у десяти здоровых добровольцев и тринадцати с опоясывающим лишаем.

Как оказалось, вирус провоцирует выработку экзосом (микроскопические внеклеточные везикулы, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов. Представляют собой механизм координации и взаимопомощи клеток организма), несущих белки свертывания крови. Причем их количество растет и после того, как заболевание было вылечено.

Исследователи продолжат изучать взаимосвязь между инсультом и вирусными инфекциями.

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