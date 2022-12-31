Ученые назвали заболевание, которое повышает риски инсульта

Медики из Университета Колорадо предположили, что реактивированный вирус ветряной оспы, вызывающий опоясывающий лишай, может увеличить риск инсульта у человека. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Infectious Diseases.
В некоторых случаях после того, как человек переболел ветрянкой, вирус остается в организме человека. В случае его пробуждения у человека появляется опоясывающий лишай. По словам ученых, риск инсульта повышается в течение года после заражения. В своей работе команда взяла анализ крови у десяти здоровых добровольцев и тринадцати с опоясывающим лишаем.
Как оказалось, вирус провоцирует выработку экзосом (микроскопические внеклеточные везикулы, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов. Представляют собой механизм координации и взаимопомощи клеток организма), несущих белки свертывания крови. Причем их количество растет и после того, как заболевание было вылечено.
Исследователи продолжат изучать взаимосвязь между инсультом и вирусными инфекциями.