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1 час назад

Названы ранние симптомы рака, которые можно спутать с признаками похмелья

FBM.ru

Чем раньше обнаружить у себя признаки рака, тем лучше. При этом некоторые из симптомов могут быть связаны сразу с несколькими болезнями или состояниями, поэтому их можно спутать с онкологией.

Ранние симптомы рака, которые можно спутать с похмельем
Фото: FBM.ruFBM.ru

Доктор Иржи Кубеш, руководитель Центра протонной терапии в Праге, сообщает, что некоторые симптомы рака можно по ошибке принять за зимнюю простуду или похмелье.

Если ощущается сухость во рту, то это может свидетельствовать о раке головы и шеи. Рвота и тошнота могут быть связаны с непроходимостью кишечника или опухолями головного мозга.

С некоторыми видами рака может иметь связь даже обезвоживание, которое может возникнуть вследствие чрезмерного употребления алкоголя.

Если не удается полностью опорожнить мочевой пузырь, то возможно имеет место рак предстательной железы. Причём это относится именно к мужчинам.

Кроме того, при определенных разновидностях рака ощущается сильная усталость. Это обусловлено тем, что опухоль забирает питательные вещества и не позволяет им усваиваться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к рекомендациям специалиста. Перед принятием решения необходимо проконсультироваться с врачом.

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