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2 часа назад

«Будешь корчиться». Россиянам рассказали, чем опасны антипохмелины

Секрет Фирмы

Перед новогодним застольем опытные тусовщики запасаются не только алкоголем, но и антипохмельными таблетками и порошками. Дело хорошее и правильное, да только не всегда — наркологи Василий Шуров и Игорь Лазарев рассказали «Секрету», что такие спасатели на самом деле бесполезны. Это в лучшем случае, а в худшем — они даже не лечат, а калечат. И как теперь быть?

Россиянам рассказали, чем опасны антипохмелины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Психиатр и нарколог Василий Шуров объяснил, что антипохмелины на самом деле — это просто сборище обезболивающего и витаминов, поэтому если и есть какая-то польза от них, то очень скромная.

«В общем, пока печень всё не переработает, будешь корчиться», — признался он.

Вторит ему и коллега — врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев. Он считает, что антипохмелины не только бесполезны, но местами и опасны. А дело вот в чём: они резко отрезвляют. Если человечек просто перебрал разок и ему экстренно требуется помощь, то такой чудо-порошок его, может, и выручит.

«Эти таблетки могут помочь людям, у которых просто отравление, которые пили только один день», — пояснил эксперт. А вот если алкоголем товарищ балуется часто и в больших количествах, то тут всё покатится по наклонной и после стакана антипохмелина синдром отмены заиграет только сильнее.

Но в итоге врач посоветовал пользоваться не порошками, а головой — на празднике следить за тем, что едите и пьёте, а ещё пореже мешать напитки, чтобы не получился случайно коктейль Молотова для желудка.

Болезни и лекарства,Игорь Лазарев,
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