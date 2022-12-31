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1 час назад

Вирусолог Волчков заявил о смертельной опасности алкоголя для простывших россиян

Ura.Ru

Употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Врач заявил о смертельной опасности алкоголя для простуженных
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Употребление алкоголя в больших количествах вызывает интоксикацию. Во-вторых, дегидрирует наш организм, а значит выводит большое количество жидкости. Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии», — сказал Павел Волчков.

Вирусолог отметил, что немного выпить человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, можно.

«Но, к сожалению, русский человек не имеет меры. Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Болезни и лекарства,Павел Волчков,
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