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1 час назад

Ученые назвали диету, которая повышает уровень тромбоцитов

Газета.Ruиещё 1

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров борется с низким содержанием тромбоцитов в крови, вызванным химиотерапией, выяснили медики из Университета Фудань в Шанхае. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Ученые назвали диету, которая повышает уровень тромбоцитов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кетогенная диета — это диетотерапия с высоким содержанием жиров, белка и очень низким содержанием углеводов. Она широко используется в качестве способа похудения. Тромбоцитопения, вызванная химиотерапией, является серьезным осложнением у пациентов с раком. Она может привести к ухудшению результатов лечения и повышению риска смерти.

Эксперименты показали, что переход на кетогенную диету в течение 7 дней увеличил количество тромбоцитов у пяти здоровых добровольцев. Кроме того, проанализировав предыдущие исследования, ученые обнаружили, что из 28 онкологических пациентов 17, сидевших на кетогенной диете, меньше страдали от недуга.

"Терапевтические возможности для лечения тромбоцитопении, вызванной химиотерапией, ограничены серьезными побочными эффектами и высокой ценой. Однако кетогенная диета облегчает тромбоцитопению как у животных, так и у людей, не вызывая тромбоцитоза", – сообщают ученые.

Кетогенная диета стимулирует выработку в печени кетоновых тел, которые помогают бороться с недугом. Они вызывают изменения в костном мозге, что приводит к увеличению числа циркулирующих тромбоцитов.

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