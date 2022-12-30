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47 минут назад

Перечислены главные опасности аллергии на холод

Слово и Дело

Аллергию на холод можно назвать одним из самых необычных недугов. Но она случается — и довольно часто. Косметолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, почему нельзя игнорировать неприятные симптомы и чем может быть опасна холодовая аллергия.

Перечислены главные опасности аллергии на холод
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Аллергия на холод — это не метафорическая жалоба при очередном похолодании. Холод действительно может вызывать аллергическую реакцию организма. Однако мороз не единственная причина. Чаще всего она наслаивается на другие, такие как реакция на определенные продукты и ослабленный иммунитет.

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Косметолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отметила, что на фоне пониженных температур у некоторых людей начинается выброс гистамина в тканях, а затем запускается процесс выработки антител в организме. Все это происходит на фоне общей склонности организма к аллергии — например, когда человек ел много цитрусовых, яиц, копченостей, аллергенных фруктов. Этими действиями он вредит своему иммунитету.

«Если на этом фоне у человека были переохлаждения, если он на морозе не носит шапку, это ухудшает его здоровье и способствует возникновению холодовой аллергии. Также в данном случае нужно еще обследовать печень, потому что как раз в печени вырабатываются антитела. Наверняка там найдется какая-то проблема — либо нарушение оттока желчи, либо гельментоз, либо паразиты. Щитовидная железа — это обмен веществ в тканях, поэтому надо проверять. Также очень часто нарушена микроциркуляция тканей, и там тоже могут проявляться такие нежелательные явления», — отмечает врач.

Помимо этого, одной из важнейших причин холодовой аллергии может стать стресс на фоне сниженного иммунитета. Врач отмечает, что в ответ на холод организм вырабатывает гистаминные вещества, возникают крапивница, высыпания на коже, может появиться ринит, конъюнктивит, отечности лица, обильное слезотечение.

Также может проявиться дерматит, когда кожа краснеет, становится сухой, а потом начинает шелушиться. Иногда реакция может развиться вплоть до анафилактического шока. Такая опасность может возникнуть спонтанно, и у человека нарастают симптомы отека, дыхательных путей. В этом случае следует срочно вызывать скорую и везти в реанимацию.

Болезни и лекарства,Марият Мухина,
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