Что будет, если вы не долечите пневмонию до конца

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян напомнила об опасности недолеченной пневмонии, провоцируемой, в частности, гриппом.

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По словам врача, одним из опасных для жизни последствий недолеченной пневмонии является фиброз — образование рубцов в очагах воспаления, из-за чего лёгочная ткань замещается фиброзной — грубой соединительной тканью. Фиброз развивается не быстро, но пневмония может стать ускоряющим фактором.

Когда на месте рубца образуется фиброзная ткань, лёгкое уже не может нормально функционировать — это место просто не «дышит». При распространении фиброза может развиться дыхательная недостаточность.

Если такое происходит, человек попросту умрёт, так как лёгкие уже не будут работать.

«И речь идёт о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В повреждённых частях лёгкое уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания», — предупредила специалист.