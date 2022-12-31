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1 час назад

Что будет, если вы не долечите пневмонию до конца

Ferra.ruиещё 1

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян напомнила об опасности недолеченной пневмонии, провоцируемой, в частности, гриппом.

Что будет, если вы не долечите пневмонию до конца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, одним из опасных для жизни последствий недолеченной пневмонии является фиброз — образование рубцов в очагах воспаления, из-за чего лёгочная ткань замещается фиброзной — грубой соединительной тканью. Фиброз развивается не быстро, но пневмония может стать ускоряющим фактором.

Когда на месте рубца образуется фиброзная ткань, лёгкое уже не может нормально функционировать — это место просто не «дышит». При распространении фиброза может развиться дыхательная недостаточность.

Если такое происходит, человек попросту умрёт, так как лёгкие уже не будут работать.

«И речь идёт о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В повреждённых частях лёгкое уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания», — предупредила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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