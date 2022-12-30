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1 час назад

Астигматизм передается по наследству

Газета.Ru

Астигматизм у родителей может повысить вероятность возникновения астигматизма у детей, выяснили офтальмологи из Китайского университета Гонконга. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Астигматизм передается по наследству
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Астигматизм - это дефект зрения, при котором человек видит нечеткую картинку (она как бы раздваивается), а его глаза быстро утомляются, что приводит к головным болям.

Команда исследователей изучили данные почти 6000 семей, которые участвовали в Гонконгском исследовании детского зрения.

После анализа ученые обнаружили, что патология свыше 1 диоптрии у обоих родителей была связана с большей вероятностью рефракционного астигматизма и астигматизма роговицы у ребенка.

Если астигматизм превышал 2 диоптрии, то риск увеличивался еще больше.

По словам ученых, дети, родители которых страдают астигматизмом, должны проходить раннее обследование глаз для своевременного выявления дефекта.

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