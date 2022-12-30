Астигматизм передается по наследству

Астигматизм у родителей может повысить вероятность возникновения астигматизма у детей, выяснили офтальмологи из Китайского университета Гонконга. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Астигматизм - это дефект зрения, при котором человек видит нечеткую картинку (она как бы раздваивается), а его глаза быстро утомляются, что приводит к головным болям.

Команда исследователей изучили данные почти 6000 семей, которые участвовали в Гонконгском исследовании детского зрения.

После анализа ученые обнаружили, что патология свыше 1 диоптрии у обоих родителей была связана с большей вероятностью рефракционного астигматизма и астигматизма роговицы у ребенка.

Если астигматизм превышал 2 диоптрии, то риск увеличивался еще больше.