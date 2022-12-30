Доказана эффективность блокады нерва при синдроме замороженного плеча

Ученые из Университета Флиндерса доказали, что блокада надлопаточного нерва с помощью инъекции эффективно избавляет пациентов от боли при синдроме замороженного плеча. Исследование опубликовано в журнале RMD Open.

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Адгезивный капсулит, также известный как синдром замороженного плеча — распространенное заболевание плеча, которое связано со скованностью и болью в плечевом суставе. Его причина неизвестна, и современные варианты лечения остаются неэффективными для большинства пациентов.

Ранее исследования показали, что лечение с помощью инъекций стероидов и физиотерапии может смягчить симптомы. В исследовании приняли участие 54 пациента. Половина получала инъекции стероидов в плечевой сустав, физиотерапию, а также им была проведена блокада надлопаточного нерва. Вторая половина получала инъекции стероидов, физиотерапию и инъекцию плацебо вместо настоящей блокады.