Почему лимфоузлы хуже работают с возрастом и "зарастают" жиром

Ученые из Университета Уппсалы выяснили, почему и как лимфатические узлы человека теряют свою функцию с возрастом. Статья опубликована в The Journal of Pathology.

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Лимфатические узлы служат депо для иммунных клеток: здесь они активируются и размножаются. С возрастом нормальная ткань в лимфатических узлах постепенно заменяется жиром.

Путем тщательного анализа более 200 лимфатических узлов ученые выяснили, что липоматоз начинается в центральной части лимфатического узла — мозговом веществе. При этом каркас лимфатических узлов (фибробласты) превращаются в жировые клетки. Ученые также выяснили, что определенные типы фибробластов более склонны к превращению в жировые клетки.

При этом даже на ранних стадиях этого процесса возникали негативные изменения, нарушающие способность лимфатического узла обеспечивать эффективную иммунную защиту. В конечном итоге жир может полностью захватить лимфатический узел, и тот потеряет способность функционировать.