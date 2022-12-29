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2 часа назад

Врач объяснил причины появления хруста при повороте головы

Lenta.ru

Хруст при повороте головы может быть обусловлен возрастным износом шейных позвонков и заболеваниями суставов, объяснил врач-терапевт Мартин Скурр. Основные причины появления нервирующих звуков он перечислил, отвечая на вопрос читательницы в своей колонке Daily Mail.

Врач объяснил причины появления хруста при повороте головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

73-летняя жительница Ливерпуля, Великобритания, Мари Франс написала врачу письмо, в котором поинтересовалась, из-за чего стала слышать хруст всякий раз, когда поворачивает голову. Она сообщила, что неприятные звуки стали громче, после того как у нее несколько месяцев назад заболело ухо. Кроме того, женщина четыре раза в день принимает обезболивающие от артрита.

В ответ на письмо Скурр сообщил, что крепитация — хрустящий звук при движении головой — появляется при износе хрящевой ткани на концах позвонков. Она считается нормальной частью движения, особенно когда человек становится старше. Однако при наличии диагностированного артрита и артроза, можно заподозрить, что именно эти болезни спровоцировали хруст и боли в позвоночнике.

Основываясь на описанных британкой симптомах, терапевт предположил, что с высокой долей вероятности у нее поражены расположенный у основания черепа позвонок С1 и «сцепляющийся» с ним позвонок С2, роль которого заключается в обеспечении вращательного движения головы. По словам Скурра, вызванное артритом воспаление в шейном отделе позвоночника привело к избыточному давлению на нервы спинного мозга, в результате чего и развились затяжные боли в ухе.

Проверить правильность своих предположений он предложил британке при помощи простого теста. «Красноречивым признаком моей правоты будет некоторое облегчение, которое вы почувствуете, лежа на спине с подложенной под шею свернутой подушкой. Не меняя положения, осторожно поверните голову набок, таким образом вы временно уменьшите давление на нервы», — уверен Скурр. Для решения проблемы он посоветовал женщине как можно скорее обратиться к спинальному хирургу или неврологу.

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