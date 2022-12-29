Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
45 минут назад

Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую улыбку

Мир24

Чтобы сохранить белоснежную и здоровую улыбку, недостаточно просто чистить зубы два раза в день, заявила стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди, передает aif.ru.

Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую улыбку
Фото: Мир24Мир24

Специалист также советует пользоваться зубной нитью, которая позволяет более тщательно прочищать межзубное пространство от остатков пищи и налета. Если нить пропитана микроэлементами либо антибактериальными средствами, это дополнительно обрабатывает очищаемую поверхность.

Еще одно полезное средство – пенка для очищения зубного налета. Это средство также устраняет неприятный запах и обладают антисептическим действием.

Скребок помогает дополнительно очистить поверхность языка. Выбирая его, следует обратить внимание, насколько легко моются его лопасти под струей воды. Пациентам с ортодонтическими структурами – дугами, брекетами – также полезно использовать ершик. Он помогает устранять отложения в труднодоступных местах.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители