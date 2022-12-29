Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую улыбку

Чтобы сохранить белоснежную и здоровую улыбку, недостаточно просто чистить зубы два раза в день, заявила стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди, передает aif.ru.

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Специалист также советует пользоваться зубной нитью, которая позволяет более тщательно прочищать межзубное пространство от остатков пищи и налета. Если нить пропитана микроэлементами либо антибактериальными средствами, это дополнительно обрабатывает очищаемую поверхность.

Еще одно полезное средство – пенка для очищения зубного налета. Это средство также устраняет неприятный запах и обладают антисептическим действием.