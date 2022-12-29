Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую улыбку

Чтобы сохранить белоснежную и здоровую улыбку, недостаточно просто чистить зубы два раза в день, заявила стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди, передает aif.ru.
Специалист также советует пользоваться зубной нитью, которая позволяет более тщательно прочищать межзубное пространство от остатков пищи и налета. Если нить пропитана микроэлементами либо антибактериальными средствами, это дополнительно обрабатывает очищаемую поверхность.
Еще одно полезное средство – пенка для очищения зубного налета. Это средство также устраняет неприятный запах и обладают антисептическим действием.
Скребок помогает дополнительно очистить поверхность языка. Выбирая его, следует обратить внимание, насколько легко моются его лопасти под струей воды. Пациентам с ортодонтическими структурами – дугами, брекетами – также полезно использовать ершик. Он помогает устранять отложения в труднодоступных местах.