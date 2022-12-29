Если вы страдаете от гипертонии и планируете приобрести себе собственный тонометр, то не стоит смотреть на цену аппарата. Нужно подбирать его, исходя из ваших потребностей. О том, как выбрать лучший тонометр — в материале “Рамблера”.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, чтобы определить качество тонометров разной ценовой категории. Итоги их эксперимента опубликованы в журнале JAMA Network.

В исследовании приняли участие 2000 человек, который страдают разной степенью гипертонии. Половина измеряла давление на протяжении нескольких недель классическим тонометром, а другой половине выдали более современные тонометры.

В итоге эксперты выяснили, что разница в пунктах давления составила примерно 11 мм. рт. ст. Обе группы использовали тонометры на протяжении шести месяцев и результаты оказались одинаковыми. Участники из обеих групп оказались довольны своими устройствами.

В результате исследования аналитики пришли к выводу, что цена на тонометры не играет роль при покупке. Все приборы для измерения артериального давления работают одинаково. Однако исследователи отметили, что сроки службы в условиях эксперимента проверить не смогли. Они также отметили, что более дорогие тонометры имеют больше функций, например, подключение и передачу данных смартфону. В таком случае тонометр будет стоить больше нескольких тысяч рублей, а также потребуется дополнительная настройка. Сейчас ученые изучают новую технологию, которая будет автоматически контролировать артериальное давление.