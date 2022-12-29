Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Чем особенно опасен вирус свиного гриппа

Вечерняя Москваиещё 1

Опасность вируса свиного гриппа заключается в том, что при неполноценном лечении человек может снова заразиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

Чем особенно опасен вирус свиного гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У нас очень слабый иммунитет к этому варианту гриппа и даже в период одного эпидемиологического сезона можно заболеть им несколько раз. Высокий риск заражений у пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, — предупредила врач.

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо сдать мазок и ПЦР-тест, также проводится рентген и КТ легких. При лечении свиного гриппа врачи назначают противовирусные и жаропонижающие средства — парацетамол или ибупрофен.

Кроме того, рекомендуется пить много жидкости, соблюдать постельный режим и полноценное питание, заключил Мескина.

Свиной грипп — давно известная медицинскому сообществу вирусная инфекция, которой в последнее время все чаще заражаются жители разных стран мира, в том числе и России.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители