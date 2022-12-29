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2 часа назад

Пульмонолог рассказала о вызванных гриппом осложнениях на легкие

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О вызванных гриппом осложнениях на легкие рассказала Ura.ru врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. По ее словам, после перенесенной вирусной пневмонии, вызванной гриппом, может развиться фиброз (образование рубцов в легких).

Пульмонолог рассказала о вызванных гриппом осложнениях на легкие
Фото: МослентаМослента

«Речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях орган уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. Это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается в двух легких и практически на всей поверхности. Потом человек просто умирает», — предупредила она.

Специалист уточнила, что фиброз развивается после длительного воспаления в легких, вызванного недостаточным лечением. Она уточнила, что после воспаления легких необходим как минимум месяц на восстановление ткани органа. Гамбарян уточнила, что для этого обязательно нужно пройти реабилитационную терапию и дыхательную гимнастику.

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