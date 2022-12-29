Пульмонолог рассказала о вызванных гриппом осложнениях на легкие

«Речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях орган уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. Это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается в двух легких и практически на всей поверхности. Потом человек просто умирает», — предупредила она.