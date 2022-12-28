Как самостоятельно выявить одно из редких генетических заболеваний

Нейрофиброматоз — редкое генетическое заболевание, которое может вызывать доброкачественные опухоли, серьёзные проблемы с кожей и даже рак. Хоть оно встречается только у одного новорождённого на три тысячи, но уже с детства его можно выявить. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ) Алексей Масчан посоветовал обращать внимание на появление пятен цвета «кофе с молоком» или аномалии в глазу ребёнка.
«Возникает нейрофиброматоз 1-го типа в результате мутации в гене NF1. Заболевание получило своё название вследствие склонности к формированию опухолей в нервной системе — как головного и спинного мозга, так и периферических нервов», — рассказал доктор медицинских наук.
Профессор посоветовал обратить внимание на следующие симптомы:
«Если родители ребёнка не страдают нейрофиброматозом 1-го типа, то диагноз устанавливают при наличии двух и более из перечисленных признаков. Если у одного из родителей подтверждён диагноз, достаточно выявить один признак у ребёнка», — добавил профессор.
Он отметил, что нейрофибромы могут вызвать осложнения, затруднять двигательную активность. При этом установить диагноз очень сложно.
«Средняя продолжительность жизни у людей с нейрофиброматозом 1-го типа ниже, чем в среднем в популяции, — 54,4 года против 70,1 года», — резюмировал профессор.