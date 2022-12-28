Как самостоятельно выявить одно из редких генетических заболеваний

Нейрофиброматоз — редкое генетическое заболевание, которое может вызывать доброкачественные опухоли, серьёзные проблемы с кожей и даже рак. Хоть оно встречается только у одного новорождённого на три тысячи, но уже с детства его можно выявить. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ) Алексей Масчан посоветовал обращать внимание на появление пятен цвета «кофе с молоком» или аномалии в глазу ребёнка.