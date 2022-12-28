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2 часа назад

Россиянам рассказали, как самостоятельно выявить одно из редких генетических заболеваний

Секрет Фирмы

Нейрофиброматоз — редкое генетическое заболевание, которое может вызывать доброкачественные опухоли, серьёзные проблемы с кожей и даже рак. Хоть оно встречается только у одного новорождённого на три тысячи, но уже с детства его можно выявить. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ) Алексей Масчан посоветовал обращать внимание на появление пятен цвета «кофе с молоком» или аномалии в глазу ребёнка.

Как самостоятельно выявить одно из редких генетических заболеваний
Фото:  Unsplash Unsplash

«Возникает нейрофиброматоз 1-го типа в результате мутации в гене NF1. Заболевание получило своё название вследствие склонности к формированию опухолей в нервной системе — как головного и спинного мозга, так и периферических нервов», — рассказал доктор медицинских наук.

Профессор посоветовал обратить внимание на следующие симптомы:

  • несколько пятен на коже цвета «кофе с молоком», до переходного возраста размером около 5 мм, после — около 15 мм;
  • появление нейрофибром — доброкачественных опухолей на оболочке нерва;
  • пятна, похожие на веснушки, в паху и под мышками;
  • доброкачественные опухоли глазного нерва;
  • появление гамартом, то есть узелков, на радужке;
  • изменения костей;
  • аномалии в сосудистой оболочке глаза;
  • выявление мутации в гене NF1.

«Если родители ребёнка не страдают нейрофиброматозом 1-го типа, то диагноз устанавливают при наличии двух и более из перечисленных признаков. Если у одного из родителей подтверждён диагноз, достаточно выявить один признак у ребёнка», — добавил профессор.

Он отметил, что нейрофибромы могут вызвать осложнения, затруднять двигательную активность. При этом установить диагноз очень сложно.

«Средняя продолжительность жизни у людей с нейрофиброматозом 1-го типа ниже, чем в среднем в популяции, — 54,4 года против 70,1 года», — резюмировал профессор.

Болезни и лекарства,Алексей Масчан,
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