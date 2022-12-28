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36 минут назад

Сон на левом боку может облегчить изжогу

Слово и Дело

После продолжительных праздничных застолий нередко возникает кислотный рефлюкс или изжога. Однако правильное положение во сне может облегчить ее симптомы.

Сон на левом боку может облегчить изжогу
Фото: Слово и делоСлово и дело

Рефлюкс возникает, когда кислота из желудка поднимается к горлу, что вызывает жжение, кашель и неприятный привкус во рту. Возникает изжога чаще всего после приема пищи, в положении лежа или при наклоне.

По словам экспертов, для минимизации неприятных ощущений, лучше всего ложиться на левый бок. Из-за расположения внутренних органов такое положение тела облегчит проход пищи через толстую кишку. Также благодаря сну на левом боку желудок будет располагаться ниже пищевода, что ограничивает риск излияния кислоты к горлу, пишет LIVE24.RU.

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