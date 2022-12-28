Сон на левом боку может облегчить изжогу

После продолжительных праздничных застолий нередко возникает кислотный рефлюкс или изжога. Однако правильное положение во сне может облегчить ее симптомы.
Рефлюкс возникает, когда кислота из желудка поднимается к горлу, что вызывает жжение, кашель и неприятный привкус во рту. Возникает изжога чаще всего после приема пищи, в положении лежа или при наклоне.
По словам экспертов, для минимизации неприятных ощущений, лучше всего ложиться на левый бок. Из-за расположения внутренних органов такое положение тела облегчит проход пищи через толстую кишку. Также благодаря сну на левом боку желудок будет располагаться ниже пищевода, что ограничивает риск излияния кислоты к горлу, пишет LIVE24.RU.