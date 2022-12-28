Сон на левом боку может облегчить изжогу

После продолжительных праздничных застолий нередко возникает кислотный рефлюкс или изжога. Однако правильное положение во сне может облегчить ее симптомы.

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Рефлюкс возникает, когда кислота из желудка поднимается к горлу, что вызывает жжение, кашель и неприятный привкус во рту. Возникает изжога чаще всего после приема пищи, в положении лежа или при наклоне.