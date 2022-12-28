Россиян предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа

Свиной грипп дает серьезные осложнения, поэтому российским гражданам следует себя поберечь, чтобы не заболеть, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 28 декабря.

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Попова напомнила, что разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной. Она призвала россиян сразу же обращаться к врачам при недомогании и упадке сил.

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Отечественные вакцины против гриппа работают — свыше 98 процентов заболевших в России не делали прививки, подчеркнула главный санитарный врач страны.

27 декабря в службе сообщили, что свиной грипп выявили во всех регионах России. При этом, по данным Роспотребнадзора, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по России снизился на семь процентов. Общее число заразившихся этими инфекциями достигло 1,7 миллиона человек.