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1 час назад

Названо время наступления пика заболеваемости свиным гриппом

Lenta.ruиещё 3

Пик заболеваемости свиным гриппом в России наступит в Новый год, заявил иммунолог Владислав Жемчугов. Он сообщил это россиянам в беседе с телеканалом «Звезда».

Названо время наступления пика заболеваемости свиным гриппом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Жемчугова, после Нового года заболеваемость станет меньше, поскольку учащиеся и работающие люди отправятся на каникулы.

«И второй пик будет опять на повышение, до какой степени — зависит от уровня коллективного иммунитета, после возвращения с зимних каникул», — сказал он.

Иммунолог указал на то, что новая коронавирусная инфекция теперь будет протекать по большей части легко, а свиной грипп — тяжелее.

«[Свиной грипп] был в 20-м году XX века, потом он был в 2009 году, и теперь в этом году. То есть, уровень коллективного иммунитета к нему низкий, поэтому тяжелое течение», — объяснил он.

Врач добавил, что интенсивность новых вспышек вируса будет зависеть от его развития и уровня вакцинации населения.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
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