Названы семь основных причин возникновения головной боли

С головной болью хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. О причинах ее возникновения, мерах профилактики и способах лечения «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Виды и причины возникновения

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Эксперт выделил возможные причины появления болей.

Боль напряжения

По словам Евдокимова, это самый распространенный вид головной боли. Он связан с неподвижным образом жизни, стрессовыми ситуациями и эмоционально нестабильным состоянием.

— Такая боль также связана с напряжением в шейном отделе позвоночника, к чему приводят статические позы, напряжение глаз и негативные эмоции. Спазм затылочных мышц прижимает сосуды, и возникает головная боль, — рассказал врач.

Этот вид головной боли, как объяснил Евдокимов, носит такое название потому, что возникает в момент напряженного состояния тела.

— Она может быть хронической и возникать регулярно, но при этом такую боль легче всего устранить, — уверен остеопат.

Повышенное внутричерепное давление

У детей, как рассказал Евдокимов, нарушение возникает вследствие гипоксии. У взрослых заболевание может появиться также из-за нарушений в шейном отделе позвоночника.

Мигрень

Специалист объяснил, что мигрень считается наследственным заболеванием, которое имеет прямую связь с генетикой.

Тяжелые заболевания

— Бывают головные боли, связанные с тяжелыми заболеваниями. Например, онкологией. Если у человека очень часто болит голова и боли нарастают, а препараты не приносят должного облегчения — это повод обратиться к врачу-неврологу, чтобы исключить вероятность злокачественного новообразования, — рекомендовал Евдокимов.

Предвестник инсульта

Головная боль, по словам врача, может возникнуть как предвестник инсульта:

— Речь идет о резком повышении внутричерепного давления. Если у человека резко заболела голова и наблюдаются нарушение координации, помутнение в глазах, онемение конечностей и спутанное сознание, то это состояние может быть предвестником инсульта и гипертонического криза.

При внезапном возникновении таких симптомов врач советует срочно обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.

Свидетельство эндокринных нарушений

— При сахарном диабете и гипогликемии может резко понизиться уровень сахара в крови. Это спровоцирует гипогликемическую кому, которая сопровождается головной болью, — пояснил Евдокимов.

Заболевания ЖКТ

Специалист обратил внимание, что при нарушениях работы печени может возникнуть головная боль:

— Потому что любая интоксикация организма сопровождается головными болями.

Головная боль — предвестник опасности

Как рассказал остеопат, если головная боль возникает резко, а медикаментозное лечение не облегчает состояние — это сигнал обратиться к врачу, чтобы определить причину ее возникновения.

— Человеку трудно самому разобраться в причинах ее появления, он может только предположить, что могло спровоцировать недуг, — дополнил Евдокимов.

Но, по его мнению, можно попробовать также измерить артериальное давление, чтобы исключить гипертонический криз.

— При проблемах с шейным отделом позвоночника человек может испытывать не только головную боль, но и боль в области шеи, — объяснил врач.

Меры профилактики

Профилактировать, как заметил Евдокимов, можно только один вид боли — тот, что вызван напряжением.

— Ее можно предотвратить, наладив образ жизни. Придерживаться регулярного питания, заниматься физической активностью, соблюдать витаминный баланс и питьевой режим, — уверен он.

Также врач рассказал, что при борьбе с такой болью помогают регулярные прогулки на свежем воздухе, сон (не менее 8 часов) и отсутствие серьезных стрессовых ситуаций.

Лечением проблемы, по словам специалиста, могут заниматься только врачи. Это поможет не пропустить начальную стадию реальной проблемы, если она есть.